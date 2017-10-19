Мітингувальники і деякі депутати прийшли до Адміністрації президента (трансляція)

Група активістів разом із народними депутатами прийшли до Адміністрації президента на вулиці Банковій у Києві.

Учасники протесту наполягають на виконанні своїх вимог: створити Антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність і внести зміни до виборчого законодавства.

За словами депутата Єгора Соболєва, до Адміністрації президента передали законопроект щодо створення Антикорупційного суду.

Сьогодні ініціатори протестів біля Верховної Ради заявили, що партія «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі вирішила залишилися з «людьми у наметовому містечку для продовження мирної акції протесту», а інші учасники продовжуватимуть боротьбу іншими методами.

Під час сьогоднішнього засідання депутати Верховної Ради направили до Конституційного суду два законопроекти про скасування депутатської недоторканності (цього вимагає процедура внесення змін до Конституції, це направлення не означає схвалення цих проектів законів), а також відхилили три законопроекти про зміни до виборчого законодавства.

17 жовтня кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. У результаті сутичок під час акції постраждали чотири людини, зокрема працівник поліції. Тоді правоохоронці нікого не затримували. Частина учасників акції залишилася біля парламенту, встановивши намети.

18 жовтня через сутички біля парламенту були затримані 11 людей, яких потім звільнили. У Нацполіції зазначили, що конфлікт стався після того, як правоохоронці повернули частину щитів, захоплених мітингувальниками в Нацгвардії 17 жовтня.