Депутати відхилили три законопроекти щодо виборчого законодавства

Верховна Рада відхилила три законопроекти щодо виборчого законодавства.

Жоден з законопроектів, які спікер Ради Андрій Парубій поставив на голосування для схвалення за основу, не набрав необхідної кількості голосів.

Найбільшу кількість голосів набрав законопроект №1068-2, який головуючий поставив на голосування для направлення його на доопрацювання у профільний комітет або авторам. Проте депутати не підтримали ці пропозиції.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що депутати наступного пленарного тижня 7-10 листопада розглянуть два виборчі кодекси. Після цього Парубій закрив вечірнє засідання парламенту.

Сьогодні депутати розглядали три законопроекти щодо виборчого законодавства. Законопроект № 1068 про вибори народних депутатів України зареєстрував народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Юрій Мірошниченко. Він пропонує запровадити пропорційну виборчу систему – за результатами голосування право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали один і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі.

Альтернативний законопроект № 1068-1 групи народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко пропонує проводити вибори на пропорційній основі, але з елементами мажоритарної системи – на основі відкритих списків.

Ще один законопроект № 1068-2, авторства групи народних депутатів, пропонує застосувати модель виборчої системи, коли вибори депутатів проводяться на засадах пропорційної системи за загальнодержавними і регіональними виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій.

Внесення змін до виборчого законодавства – одна з вимог акції, яка від 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради.