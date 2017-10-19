Рада направила до КСУ два законопроекти про скасування депутатської недоторканності

Верховна Рада направила два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду.

«За» направлення до КСУ президентського законопроекту № 7203 проголосували 336 народних депутатів, «за» направлення законопроекту №6773 проголосували 328 депутатів.

Після цього голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання парламенту.

У порядку денному Верховної Ради на сьогодні були зареєстровані три законопроекти про скасування депутатської недоторканності – від групи народних депутатів і два від президента.

Президентський законопроект № 7203 зареєстрований 17 жовтня. Президент пропонує викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

Ще один президентський законопроект № 1776, зареєстрований у січні 2015 року. У лютому 2015 року Верховна Рада направила проект закону на висновок Конституційного суду. КСУ дійшов висновку, що законопроект відповідає вимогам Конституції. Проте сьогодні, 19 жовтня, вручено подання на зняття з розгляду законопроекту № 1776.

У депутатському законопроекті (№6773) пропонується викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Обмеження депутатської недоторканності – одна з вимог акції, яка від 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради.

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.