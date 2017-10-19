Зняття депутатської недоторканності розв'яже руки НАБУ – Фірсов

Верховна Рада відправила два законопроекти про зняття депутатської недоторканності в Конституційний суд України. Один законопроект – президентський, інший – депутатський. Різниця в тому, що президент пропонує скасувати недоторканність для депутатів з 1 січня 2020 року, тобто вже для депутатів наступного скликання. Натомість інший законопроект передбачає скасування депутатського імунітету для нинішніх народних обранців. За другий варіант виступають сили, які нині проводять акцію протесту під стінами Верховної Ради. Про депутатську недоторканність у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України з фракції БПП Іван Вінник та колишній народний депутат (VII і VIII скликань) Єгор Фірсов.