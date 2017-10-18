Усіх затриманих під Верховною Радою відпустили

Поліція відпустила всіх активістів, затриманих після час сутичок з силовиками у середу під стінами Верховної Ради у Києві.

«Затримані поліцією активісти повернулися у наметове містечко біля Верховної Ради», – повідомляється на сторінці «Руху нових сил» у Facebook.

18 жовтня у центрі Києва через сутички біля Верховної Ради були затримані 11 людей. У Нацполіції зазначили, що конфлікт стався після того, як правоохоронці повернули частину щитів, захоплених мітингувальниками у Нацгвардії напередодні. У поліції зазначають, що напередодні мітингарі відібрали у правоохоронців щити й захисну амуніцію, упродовж дня з представниками наметового містечка проводилися переговори про повернення щитів, проте активісти відмовилися.

Кілька тисяч людей вранці 17 жовтня вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Частина учасників акції залишилася біля Верховної Ради. Мітингувальники встановили намети.

За даними поліції, 17 жовтня під час сутичок на акції біля Верховної Ради України постраждали чотири людини, серед них – працівник поліції. 26-річний поліцейський роти особливого призначення і 64-річний мешканець Івано-Франківської області із травмами різного ступеня тяжкості шпиталізовані. Іншим двом потерпілим надано медичну допомогу на місці.

У поліції додали, що в результаті інцидентів 17 жовтня правоохоронці нікого не затримували. За фактами подій розпочаті три кримінальних провадження за статтями «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), «грабіж» і «умисне знищення або пошкодження майна».