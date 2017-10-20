Була спроба «Майдану-3», але люди не вийшли – Гончаренко

Гості програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Роман Семенуха («Самопоміч») та Олексій Гончаренко (БПП).

Учасники акції «Велика політична реформа» повідомили, що за наметове містечко і тих людей, які перебувають в ньому під стінами українського парламенту будуть відповідати тільки представники партії «Рух нових сил», яку неформально очолює колишній президент Грузії та керівник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі. Важливим є те, що інші учасники цієї акції повідомили, що будуть боротися за виконання парламентом їхніх вимог іншими засобами.

Віталій Портников: Панове, чи можна наразі говорити про підсумки того, що відбулося з акцією протесту?

Роман Семенуха: Почалося все з вівторка. Зібралися з різних політичних партій 5-6 тисяч людей. Їх об’єднало одне – політичні вимоги виконання обіцянок більшості Верховної Ради і президентом. Мова про антикорупційний суд як останню ланку створення законодавчої бази для боротьби з корупцією, перехід до відкритої партійної системи з регіональними округами і скасування депутатського імунітету.

По антикорупційному суду навіть не просунулися, депутати не відкликали, а президент не подав. Тут діалогу немає

Відбулося начебто два результативних голосування за два законопроекти, які спрямовані до КСУ, які скасовують ст. 80 Конституції України (про депутатську недоторканість – ред.) Більшість провалила всі три ідеї переходу в той чи в інший спосіб до відкритої партійної системи. По антикорупційному суду ми навіть не просунулися, оскільки депутати не відкликали, а президент не подав. І тут діалогу, наскільки я поінформований, немає.

Якби влада хотіла, то і закон про вибори, антикорупційний суд і обмежити, не скасувати, депутатський імунітет можна звичайними законами

Багато що залежатиме від людей, які сьогодні під стінами Верховної Ради, взагалі від людей в Україні, від Адміністрації президента як справжнього центру ухвалення рішень. Сьогодні регламент Верховної Ради передбачає певні терміни. Наприклад, зміни до будь-якої статті Конституції потребують, як мінімум, три голосування. Питання в тому, що якби влада хотіла, то і закон про вибори, антикорупційний суд і обмежити, не скасувати, депутатський імунітет можна звичайними законами. Якби було ще більше бажання, то можна зібрати позачергове засідання Верховної Ради. Є два тижні на розгляд правок між першим і другим читанням, є рішення комітету. За три тижні всі ці речі можна було б зробити.

Депутатський імунітет – це потребує, щонайменше, двох сесій. Учорашній випадок з Розенблатом. Сьогодні депутатський імунітет роздутий не текстом ст. 80 Конституції, а законом про регламент Верховної Ради, про статус нардепа. Є декілька депутатських ініціатив, які вносять зміни, де не треба змінювати Конституцію. Якби такі закони були ухвалені, як тільки надходить подання про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа чи від ГПУ, чи від САП, прикордонники вже не мають права випускати таку людину.

Була спроба «Майдану-3». Але люди не вийшли. Все перетворилося в політичний Oktoberfest ще й із накипом насильства і хуліганства

​Олексій Гончаренко: Була така спроба «Майдану-3». Але люди не вийшли. Все це перетворилося в такий політичний Oktoberfest ще й із накипом насильства і хуліганства – побили правоохоронця, не одного, народного депутата. Ніхто за це не вибачився. Ніхто не сказав, що це неправильно. Просто зробили вигляд, що все нормально.

Дуже строката компанія організаторів – від «Самопомочі» до Савченко, від банку «Михайлівський» до руху «Чесно», звичайно, Михайло Саакашвілі, як вишенька на торті

Дуже строката компанія організаторів – від «Самопомочі» до Савченко, від банку «Михайлівський» до руху «Чесно», звичайно, Михайло Саакашвілі, як вишенька на торті. Закінчується це абсолютно нічим.

Більшість учасників зрозуміли, що воно вже не приносить ніяких політичних дивідендів, і виходять з цього процесу. Людей намагалися накручувати.

Законопроект з’явиться найближчими тижнями. Думаю, що в наступному році антикорупційний суд в Україні запрацює

Самі вимоги абсолютно нормальні. Я завжди підтримував ліквідацію депутатської недоторканності і голосував за це. Щодо антикорупційного суду, то є позиція Венеціанської комісії, яка сказала, що обидва законопроекти, які є у Верховній Раді, недосконалі, мають бути відкликані, має бути внесений президентом новий законопроект. Президент під час спілкування сказав, що ми запрошуємо опозицію – будь ласка, давайте напишемо єдиний законопроект, який я внесу, не хочете брати участь у роботі цій, тоді напишемо самі, тобто більшість. Цей законопроект, я впевнений, з’явиться найближчими тижнями, він буде готовий. Далі він має бути направлений до Венеціанської комісії, щоб отримати висновки від неї, що відповідає європейським нормам. Після того може виноситися на голосування. Я думаю, що в наступному році антикорупційний суд в Україні запрацює.

– Що ж взагалі змінилося на площі Конституції? Чи виглядає табір учасників акції інакше після того, як в ньому залишилися виключно прибічники колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, а також двох нардепів від «Самопомочі» Семена Семенченка та Єгора Соболєва, які організували власну громадську організацію, незалежну від цього всеукраїнського об’єднання?

З перших днів «Рух нових сил» ставить за мету усунення влади або її зміну

​Роман Семенуха: Складається враження, що свідомо частина інформпростору моделюється саме у форматі – є Порошенко, і є Майдан Саакашвілі. Там далеко не є усі прихильники Міхеїла Саакашвілі. Справді з перших днів «Рух нових сил» ставить за мету усунення влади або її зміну. Будемо говорити це прямо.

Тиск вулиці буде посилюватися, є шанс на ухвалення законопроектів. Не вірю, що в цій сесійній залі є 300 голосів на скасування депутатської недоторканності

Люди, які є в наметах, які були у вівторок всього-на-всього вимагають одного, бо вони не дурні, розуміють, що проблема далеко не в парламенті, що пульт керування парламентом знаходиться в Адміністрації президента. Ці люди хочуть виконання трьох обіцянок. Вони ж нічого нового не просять. Якщо тиск вулиці буде посилюватися, то є шанс на ухвалення цих законопроектів. Я не вірю, що в цій сесійній залі є 300 голосів на скасування депутатської недоторканності.

Друга група – це професійні мітингувальники, я їх бачив багато разів, знайомі обличчя – воювали за житомирську фабрику, київські землі, за одеські пляжі

​Олексій Гончаренко: Я побачив три групи людей. Перша група – абсолютно адекватні, нормальні люди, які мають вимоги, які їх ставлять. Це нормально – ми ж демократична країна, люди виходять і кажуть свою думку. З ними треба розмовляти. Друга група – це професійні мітингувальники, я їх бачив багато разів, знайомі обличчя – воювали за житомирську фабрику, київські землі, за одеські пляжі. Хтось з організаторів, схоже, підтягнув таку групу.

І третя – це молоді люди, які мають хуліганські наміри, не хочуть ні про що розмовляти, вони 17-го числа закривали обличчя... Мета організаторів цієї акції – дестабілізація. Те, що вони не хочуть конструктиву, то це стовідсотково.