Порошенко закликає КСУ оперативно розглянути законопроекти щодо недоторканності депутатів

Президент України Петро Порошенко закликає Конституційний суд України оперативно розглянути законопроекти щодо скасування недоторканності депутатів.

«Зараз від імені абсолютної більшості українців, від імені українського народу я прошу Конституційний суд якомога швидше розглянути це питання, розблокувати перебіг змін у Конституції щодо депутатської недоторканності, повернути в парламент і дати можливість вже на цю сесію проголосувати перше читання», – заявив він.

Верховна Рада 19 жовтня направила два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду – №6773 і № 7203.

Президентський законопроект № 7203 зареєстрований 17 жовтня. Президент пропонує викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

У депутатському законопроекті (№6773) пропонується викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Пропонується, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Обмеження депутатської недоторканності – одна з вимог акції, яка від 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради.

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.