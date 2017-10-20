Наступного року в Україні запрацює Антикорупційний суд – депутат

19 жовтня стало відомо про намір партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі продовжити акцію біля Верховної Ради, тоді як інші її учасники вирішили, що вестимуть боротьбу іншими методами. У заяві оргкомітету акції наголошується, що з трьох вимог – скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства – конкретні кроки зроблено лише в питанні депутатської недоторканності. Результати акції під Верховною Радою у програмі «Ваша Свобода» обговорювали народні депутати України Олексій Гончаренко (БПП) та Роман Семенуха («Самопоміч»).