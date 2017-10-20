Зі зняттям недоторканності депутатів олігархат розвів людей як кошенят – Березюк

Скерування Верховною Радою до Конституційного Суду двох законопроектів про скасування депутатської недоторканності не є затягуванням вирішення важливого питання. У цьому переконував в ефірі Радіо Свобода депутат Леонід Ємець. Він зауважує, що різниця між документами – лише в даті, коли недоторканність пропонують скасувати. Парламентар від «Народного фронту» не виключає, що Рада не встигне вирішити питання до кінця своєї каденції. І можливо наступному скликанню Ради доведеться починати процедуру спочатку. А його колега Олег Березюк впевнений, що влада, точніше олігархи, які за нею стоять, роблять все для максимального відтягування скасування імунітету народних обранців.

Депутат «Блоку Петра Порошенка», голова парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич розказав Радіо Свобода, що стосовно законопроекту про внесення змін до Конституції першого та другого читання бути не може – натомість законодавча ініціатива повинна бути узгоджена з Конституційним Судом.

«У тому випадку, якщо Конституційний суд скаже, що він вважає, що цей законопроект відповідає 157 та 158 статтям Конституції і не висловить жодних застережень, Верховна Рада може приступити до його розгляду в процесі попереднього схвалення. Однак, якщо є позитивний висновок Конституційного суду, надалі парламент не може вносити будь-яких змін в законопроект», – описав процедуру Князевич.

А парламентар фракції «Народний фронт» Леонід Ємець пояснив, що, за статтями 157 та 158 зміни до Конституції не повинні звужувати права громадян та зазіхати на територіальну цілісність України. Конституційний суд зокрема проаналізує законопроекти на відповідність цим критеріям.

«Лише після цього Верховна Рада може підтвердити своє бажання змінювати конституцію спочатку 226 голосами, а потім, як це передбачено Конституцією, лише на наступній сесії має бути віддано дві третини голосів за відповідний законопроект про зміну Конституції, тобто 300 голосів», – сказав він в ефірі «Ранкової Свободи».

«За» направлення до КСУ президентського законопроекту № 7203 проголосували 336 народних депутатів, «за» направлення законопроекту № 6773 проголосували 328 депутатів.

«Будь-який працівник правоохоронних органів, звичайний патрульний зможе зупинити народного депутата і затримати на 72 години»

На думку Ємця, одного з ініціаторів другого з цих документів, дискусія про доцільність скасування депутатської недоторканності наразі вже неактуальна. Адже це було передвиборчою обіцянкою політичних сил, яка почасти забезпечила їм місця в парламенті.

«Дехто вважає, що це стане інструментом політичних впливів, адже після того, як буде знято недоторканність, будь-який працівник правоохоронних органів, звичайний патрульний зможе зупинити народного депутата і затримати на 72 години для встановлення особистості, перевірки документів тощо. Це може бути використане як інструмент політичного впливу, ми абсолютно цього свідомі», – погоджується депутат.

Але, на його думку, така можливість, навпаки, є аргументом проти недоторканності: Ємець сподівається, що рівність в правах зі звичайним українцем спонукатиме народних обранців активніше боротися з порушенням громадянських прав.

Леонід Ємець передбачає, що вирішення питання недоторканності займе щонайменше півроку – це в тому разі, якщо депутатський законопроект збере 300 голосів. Якщо ж так не станеться, то на голосування буде винесено законопроект Петра Порошенка, який передбачає скасування недоторканності з 1 січня 2020 року. Його ухвалення – не ідеальний варіант, визнає депутат, проте не найгірший: якщо парламент поточного скликання не доведе процедуру до кінця, наступному доведеться починати все спочатку.

«Зміни до Конституції не можуть бути передані в частині процедури для продовження наступним парламентом – ні, тому парламенту доведеться все починати спочатку», – констатує парламентар.

З 17 жовтня під Верховною Радою триває акція протесту, учасники якої вимагають зокрема й скасування депутатського імунітету.

На питання, чи пов’язана із цим активність парламентарів у даному питанні, Ємець звертає увагу на те, що депутатський законопроект був зареєстрований ще в липні цього року. Натомість президентський № 7203 – 17 жовтня.

Водночас лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк впевнений, що ініціатори обох законодавчих ініціатив навмисно затягують процес.

«На превеликий жаль, учора олігархат, який сьогодні керує державою і має свою управлінську кліку, в тому числі дві третини парламенту, розвів людей як маленьких кошенят, – заявив він в ефірі «Ранкової Свободи» – Нібито проголосувавши прогресивну сентенцію відсилання змін до Конституції до Конституційного Суду, тим самим відтермінував рішення невідомо на який час – за великим рахунком, невідомо, яке буде рішення КС».

Березюк вказує на те, що у Верховній Раді вже чекає на розгляд законопроект, який передбачає обмеження депутатської недоторканності, проте не передбачає змін у Конституції.

«Зокрема, робить для кожного депутата можливість бути підслідним для того, щоб розслідувати ті чи інші кримінальні злочини, якщо він такі вчинив, економічні чи проти України», – описує народний депутат.

Законопроект № 5487 за авторством Оксани Сироїд, Олега Березюка та інших був зареєстрований майже рік тому, проте парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя дійшов висновку, що він суперечить положенням Конституції.