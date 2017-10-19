Рух Саакашвілі продовжить акцію біля Ради, решта учасників будуть боротися іншими методами – заява

Партія «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі вирішила продовжити акцію біля Верховної Ради, інші учасники продовжуватимуть боротьбу іншими методами. Цю заяву зачитав активіст Олександр Леменов.

«Рух нових сил» ухвалив рішення залишатися з людьми в наметовому містечку для продовження мирної акції протесту. Всі інші учасники акції продовжують домагатися виконання наших спільних вимог своїми методами», – заявив зі сцени біля Ради активіст Леменов.

Водночас у заяві оргкомітету акції, текст якої поширив один з організаторів акції «Центр протидії корупції» наголошується, що з трьох вимог конкретні кроки зроблено лише в питанні депутатської недоторканності.

«Законопроекти щодо недоторканності направлено до Конституційного суду. Через місяць, максимум два, закон повинен повернутися до парламенту й на наступній сесії має бути схвалений. Стосовно нових законів про вибори, нам вдалося змусити парламент уперше за три роки взятися за їх розгляд. Маємо домагатися результатів через два тижні. Ми вимагаємо ухвалення нового виборчого закону на нинішній парламентській сесії», – зазначається взаяві.

17 жовтня кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. У результаті сутичок під час акції постраждали чотири людини, зокрема працівник поліції. Тоді правоохоронці нікого не затримували. Частина учасників акції залишилася біля парламенту, встановивши намети.

18 жовтня через сутички біля парламенту були затримані 11 людей, яких потім звільнили. У Нацполіції зазначили, що конфлікт стався після того, як правоохоронці повернули частину щитів, захоплених мітингувальниками в Нацгвардії 17 жовтня.