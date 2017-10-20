Порошенко розраховує на ухвалення закону про Антикорупційний суд до кінця року

Президент України Петро Порошенко висловлює сподівання на ухвалення закону про Антикорупційний суд до кінця року. Він заявив про це під час візиту до 10-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України в Бортничах (Київ).

«Я наполягаю і наголошую, щоб за участю представників усіх фракцій негайно розпочалася робота з розробки нового проекту (про Антикорупційний суд – ред.), де будуть враховані всі пропозиції Венеціанської комісії», – сказав Порошенко.

Він додав, що готовий делегувати до робочої групи, яка працюватиме над документом, свого представника, «щоб протягом одного, двох, трьох тижнів комісія мала можливість представити узгоджений законопроект».

Президент висловив сподівання, що до кінця 2017 року Верховна Рада ухвалить закон про Антикорупційний суд, і він його підпише. Порошенко нагадав, що в проекті державного бюджету на 2018 рік передбачене фінансування Антикорупційного суду.

«Це індикатор, який свідчить про твердий намір керівництва держави запустити наступного року цей принципово важливий судовий орган», – підкреслив президент.

17 жовтня біля будівлі Верховної Ради розпочалася акція протесту. Однією з вимог її учасників є створення Антикорупційного суду.

На необхідності створення Антикорупційного суду в Україні неодноразово наголошували в ЄС.

Створення системи таких судів передбачає закон про судоустрій і статус суддів, яким було розпочато судову реформу. На початку лютого законопроект про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема, у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у цій редакції суперечить Конституції України.

В Україні впродовж останніх років було створено кілька нових органів, завданнями яких є боротьба з корупцією, зокрема, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство із запобігання корупції.