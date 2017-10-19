Порошенко за ухвалення закону про Антикорупційний суд до кінця року – представник президента в Раді

Президент України Петро Порошенко налаштований на те, що закон про Антикорупційний суд має бути ухвалений до кінця року, заявляє представник голови держави в українському парламенті Ірина Луценко.

За її словами, народні депутати з фракції «БПП» налаштовані на швидке ухвалення цього законопроекту, проте це відбудеться тільки після того, як свої висновки дасть Венеціанська комісія.

Створення Антикорупційного суду є однією з вимог протестувальників, які третій день проводять акцію протесту біля будівлі Верховної Ради. Крім того, вони вимагають скасувати депутатську недоторканність і внести зміни до виборчого законодавства.

11 жовтня президент Порошенко на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі заявив, що у Верховній Раді є необхідна для ухвалення проекту закону про створення Антикорупційного суду кількість депутатів. За словами голови держави, відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний.

В Україні впродовж останніх років було створено кілька нових органів, завданнями яких є боротьба з корупцією, зокрема, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство із запобігання корупції. Західні партнери України вимагають також створення спеціального антикорупційного суду.