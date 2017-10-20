НАБУ: Розенблат намагався вивезти за кордон матеріали у «бурштиновій справі»

Народний депутат Борислав Розенблат намагався вивезти за межі України матеріали, важливі для розслідування «бурштинової справи», фігурантом якої він є. Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро.

«За інформацією слідства, підозрюваний планував вивезти за межі України засоби комунікації, що могли містити інформацію з приховування слідів раніше вчинених злочинів та спілкування між його учасниками, матеріальні та грошові цінності – предмети раніше отриманої неправомірної вигоди, а також інше майно для унеможливлення його арешту в рамках кримінального провадження. Крім того, детективи мали відомості, що підозрюваний міг при собі мати документи для виїзду за кордон із ознаками підроблення», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними НАБУ, під час обшуку в літаку детективи вилучили у Розенблата мобільні телефони, планшет, платіжні картки та «вироби, зовнішньо схожі на коштовності».

Повідомляється, що депутат для перетину кордону використовував дипломатичний паспорт, хоча його поїздка була приватною.

«Заяви ж підозрюваного про те, що він заздалегідь повідомив слідчих про свою подорож до Німеччини, не відповідають дійсності. Лист, який Борислав Розенблат на підтвердження своїх слів опублікував на персональній сторінці у мережі Facebook, надійшов до Національного бюро вже після того, як рейс на Кельн мав вилетіти з Києва», – додали у НАБУ.

18 жовтня в аеропорту «Київ» (Жуляни) під час спроби вилетіти до Німеччини був затриманий депутат Верховної Ради України Борислав Розенблат. Він є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму в 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає. У серпні суд продовжив дію запобіжного заходу Розенблату до 17 жовтня. Таким чином суд залишив у силі зобов’язання для народного депутата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва й Житомира без дозволу слідчого і здати закордонний паспорт.

Напередодні Солом’янський районний суд Києва почав розгляд питання про продовження запобіжного заходу народному депутату Бориславу Розенблату і сьогодні має продовжити засідання.