Київ та МВФ просунулися в переговорах щодо нової формули ціни на газ в Україні – міністр Данилюк

Міністр фінансів України Олександр Данилюк дав «Голосу Америки» ексклюзивне інтерв'ю за підсумками його переговорів з МВФ. Ціни на газ зміняться після газової реформи, але від цього виграють українці, бо буде конкуренція на ринку, сказав Данилюк про нову формулу ціни на газ.

Україна та МВФ просунулися вперед у переговорах щодо нової формули ціни на газ, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк: «Ціна залежить від формули. Ми зараз проговорюємо. Уряд зараз веде перемовини з МВФ стосовно формули. Вона має бути ринковою. Наразі у нас є підґрунтя вважати, що вона не є такою».

Голова Мінфіну уточнив критерії, від яких залежить формула ціни на газ: «Оце і буде встановлювати ціну, тобто альтернативні можливості, чи можна дешевше газ доставити в Україну. Я вірю в ринки. І ключове зараз, що ми проговорюємо з МВФ, – це якомога швидше впровадити вільний ринок. Український споживач виграє від того, що ціна стане ринковою».

Український уряд сподівається отримати наступний транш кредиту МФВ до кінця цього року. Для цього Київ зобов’язався провести газову, антикорупційну, приватизаційну та пенсійну реформи. Нещодавно ухвалену пенсійну реформу МВФ наразі вивчає.

«Зараз у фінальній редакції ми остаточно проговорюємо і зі Світовим банком, і з Міжнародним валютним фондом, вони там ще остаточно перевіряють, але я думаю, що в них зауважень ніяких не буде. Але ми в будь-якому разі будемо дивитись, це ж реформа, але якщо треба буде щось поправити, навіть з нашої власної ініціативи, це буде можливо», – каже Данилюк.

Коли парламент голосуватиме за приватизаційну реформу і створення антикорупційного суду, міністр не готовий назвати часові рамки.

«Ми віримо в приватизацію, і ми будемо робити так, щоби приватизація в цій країні відбулася. Антикорупційна реформа потребуватиме, для суду, голосування в парламенті. І після ухвалення закону ми розраховували десь близько від 9 місяців до року до формування цього суду», – додає міністр.

Міністр фінансів запевняє, що уряд приділяє реформам за програмою МВФ стільки ж уваги, як і реформам, ініційованим всередині уряду. Данилюк виступає за медичну реформу, позаяк, каже, Мінфін брав активну участь у створенні цього законопроекту.

«Наступного тижня у нас буде, я сподіваюсь, дуже на це сподіваюсь, буде проголосована медична реформа. Важливі реформи, ми вкладаємося в них, і ми проштовхуємо, тому що вони міняють відношення людей до влади, бо українці мають отримувати якісну охорону здоров’я, якісні медичні послуги», – каже Данилюк.

Міністр Данилюк впевнений, що до кінця цього року Україна виконає основні вимоги міжнародних партнерів. А це означає, що за два місяці парламент має ухвалити принаймні ще три реформи: приватизаційну, антикорупційну і газову. Своїм завданням на посаді Олександр Данилюк назвав повну реалізацію ухвалених реформ, щоб їх переваги відчув кожен українець.