Київ може отримати черговий транш МВФ до кінця року – Данилюк

Міністр фінансів України Олександр Данилюк вважає, що Київ може отримати черговий кредитний транш МВФ до кінця цього року.

«Ми очікуємо транш до кінця року», – сказав Данилюк 15 жовтня під час брифінгу у Вашингтоні за підсумками переговорів з керівництвом МВФ, які відбулися напередодні.

За його словами, це залежатиме від домовленостей щодо ціни на газ для населення. Під час переговорів, каже Данилюк, було досягнуто певного прогресу щодо цього, але конкретних домовленостей ще немає. «Ми просунулися, зафіксували певні принципи, переговори тривають», – зазначив український міністр.

У МВФ наразі не коментували результатів цих переговорів.

На початку жовтня агенція Reuters повідомила, що Україна запропонує МВФ нову формулу розрахунку ціни на газ для населення, яка залишить тарифи без змін до липня 2018 року. За даними агенції, нова пропозиція української влади передбачає зростання ціни газу на 4,8%, а не на 17,6%, як вимагає угода з МВФ.

Представники української влади заявляють про відсутність підстав для підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і газ для населення, чого вимагає МВФ.