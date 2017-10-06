Україна пропонуватиме МВФ нову формулу ціни газу для населення – Reuters

Україна наступного тижня запропонує МВФ нову формулу розрахунку ціни на газ для населення, яка залишить тарифи без змін до липня 2018 року, повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

«Інший варіант – сказати, що ми можемо жити без МВФ, що українці вартують більше, не дбати про співпрацю з МВФ, ухвалити політичне рішення, затвердити формулу і все», – цитує Reuters співрозмовника.

За даними Reuters, нова пропозиція української влади передбачає зростання ціни газу на 4,8%, а не на 17,6%, як вимагає угода з МВФ.

Наступного тижня українська сторона має обговорити з представниками МВФ ціни на газ для населення. Київ на переговорах представлятиме міністр фінансів Олександр Данилюк.

Представники української влади заявляють про відсутність підстав для підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і газ для населення, чого вимагає МВФ.