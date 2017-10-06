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06 Жовтень 2017, Київ 22:15
Новини | Політика

Парубій підписав закон про пенсійну реформу

Андрій Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким запроваджується пенсійна реформа. Про це 6 жовтня повідомила прес-служба українського парламенту.

Документ передали на підпис президенту.

Верховна Рада України ухвалила 3 жовтня закон про пенсійну реформу, який містить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року.

Напередодні в МВФ наголосили, що запровадження в Україні пенсійної реформи є критично важливим для надання Києву чергового траншу.

Законопроект про пенсійну реформу було затверджено парламентом у першому читанні в липні, однак до нього було внесено зміни перед другим читанням. Повідомлялося про занепокоєння з боку Світового банку і МВФ щодо переглянутого проекту.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

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