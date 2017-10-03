Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу

Верховна Рада України ухвалила 3 жовтня закон про пенсійну реформу, який містить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року.

За ухвалення законопроекту № 6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» проголосували 288 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Президент України Петро Порошенко наприкінці вересня висловив сподівання, що цього пленарного тижня Верховна Рада схвалить низку кодексів і рішення щодо пенсійної реформи.

«Разом із тим, що ми підняли мінімальну заробітну плату, була підвищена заробітна платня вчителів та лікарів, збільшені надходження до Пенсійного фонду – і гроші одразу ж будуть перерозподілені українським пенсіонерам», – сказав Порошенко.

Напередодні в МВФ наголосили, що запровадження в Україні пенсійної реформи є критично важливим для надання Києву чергового траншу.

Законопроект про пенсійну реформу було затверджено парламентом у першому читанні в липні, однак до нього було внесено зміни перед другим читанням. Повідомлялося про занепокоєння з боку Світового банку і МВФ щодо переглянутого проекту.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.