Порошенко сподівається, що наступного тижня Рада схвалить пенсійну реформу

Президент України Петро Порошенко сподівається, що наступного тижня Верховна Рада схвалить низку кодексів і рішення щодо пенсійної реформи.

«Разом із тим, що ми підняли мінімальну заробітну плату, була підвищена заробітна платня вчителів та лікарів, збільшені надходження до Пенсійного Фонду – і гроші одразу ж будуть перерозподілені українським пенсіонерам», – сказав Порошенко.

Напередодні в МВФ наголосили, що запровадження в Україні пенсійної реформи є критично важливим для надання Києву чергового траншу.

Законопроект з пенсійної реформи було затверджено парламентом в першому читанні в липні, однак до нього було внесено зміни перед другим читанням. Повідомлялося про занепокоєння з боку Світового банку і МВФ щодо переглянутого проекту.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.