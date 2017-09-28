МВФ: запровадження пенсійної реформи є критично важливим для надання Києву чергового траншу

Запровадження в Україні пенсійної реформи є критично важливим для надання Києву чергового траншу від Міжнародного валютного фонду.

«Ми перебуваємо в тісному контакті з владою з приводу пенсійної реформи. Її імплементація є критично важливою умовою четвертого перегляду програми МВФ і України. Ми закликаємо уряд й парламент забезпечити відповідність ухваленого пенсійного закону цілям реформи, які були опрацьовані з МВФ і Світовим банком», – сказав представник фонду Вільям Мюррей.

У Міжнародному валютному фонді наполягають на необхідності реформування неефективної пенсійної системи в Україні, зокрема на скороченні дефіциту Пенсійного фонду.

Законопроект з пенсійної реформи було затверджено парламентом в першому читанні в липні, однак до нього було внесено зміни перед другим читанням. Повідомлялося про занепокоєння з боку Світового банку і МВФ щодо переглянутого проекту.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.