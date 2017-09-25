Відхід від реформ? На Заході бачать ризик посилення «найгірших інстинктів» в Україні

Сприятливі умови на зовнішніх ринках та покращення макроекономічних показників дозволили Україні успішно повернутись на зовнішні ринки запозичень.

Однак реформатори в Києві стурбовані тим, що послаблення впливу МВФ знизить підтримку реформ, особливо з огляду на президентські вибори 2019 року, пише The Economist. Навіть сприятлива ринкова ситуація може не врятувати Україну від власних «найгірших інстинктів», зазначає видання.

«Національне антикорупційне бюро, створене в рамках умов програми МВФ, не може добитись вироків у судах, які ще перебувають у руках старої системи. Створення антикорупційних судів гальмується через потужний опір, що походить від вкорінених інтересів, включно з самим Порошенком», – пише The Economist.

Перші ознаки відходу від реформ німецький економіст Тім Еш побачив в змінах до реформи пенсійної системи. «Більше свідчень, що Україна відходить від реформ», – написав він у Twitter.



Світовий банк та Міжнародний валютний фонд висловили занепокоєння змінами до законопроекту з пенсійної реформи, йдеться в спільному листі організацій до уряду України.

Законопроект з пенсійної реформи було затверджено парламентом в першому читанні в липні, однак до нього було внесено зміни перед другим читанням.

«Переглянутий проект, запропонований на початку цього тижня було змінено таким чином, який призвів до значного занепокоєння в Світовому банку та МВФ», – повідомив Сату Кахонен зі Світового банку, повідомляє Reuters.