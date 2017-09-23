АП: Порошенко і Фріланд обговорили у Канаді ситуацію на Донбасі, торгівлю і реформи

В Адміністрації президента України повідомили, що Петро Порошенко в перебігу візиту до Канади зустрівся в суботу з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд.

«Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та стан реалізації мінських домовленостей та скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на всій окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей. Було також висловлено очікування, що Канада займатиме принципову позицію і в питанні санкційного тиску на Москву, насамперед, у контексті майбутнього головування у G7», – йдеться на сайті президентської канцелярії.

Згідно з повідомленням, сторони також обговорили реалізацію можливостей для країн від Угоди про вільну торгівлю, підтримку Канадою реформ в Україні та співпрацю в оборонній сфері.

«Петро Порошенко подякував Христі Фріланд за особисту участь у Лондонській конференції з питань реформ в Україні в липні цього року, під час якої було оголошено про нові канадські проекти підтримки», – додали в Адміністрації президента.

Коментарів від голови МЗС Христі Фріланд про підсумки розмови наразі немає.

Повідомляється, що Петро Порошенко і Христя Фріланд розмовляли українською мовою.

Напередодні президент України Петро Порошенко у Торонто зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Після цього відбулися українсько-канадські переговори у розширеному форматі, де також була присутня Христя Фріланд.

Візит Петра Порошенка до Канади завершується 23 вересня.