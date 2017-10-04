Влада України затримує реформи з політичних міркувань – екс-посол США в Україні

Українська влада відкладає необхідні реформи з політичних міркувань. Про це заявив колишній посол США в Україні, а нині експерт впливового аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

Таку реакцію Пайфера викликала стаття британського економіста Тімоті Еша у англомовному виданні Kyiv Post, у якій економіст відзначає: наміри уряду України відмовитись від підвищення ціни на газ навряд чи сподобаються Міжнародному валютному фонду.

«МВФ напевне захоче знати, що відбуватиметься з програмою допомоги Україні (яка передбачала конкретні умови, які має виконати держава – ред.) – чи уряд поводиться серйозно та продовжує реформи, чи просто має МВФ та ринки за дурнів? Якщо ціни на газ не підвищуються, то як бути із пенсійною реформою, планами щодо боротьби із корупцією та земельною реформою? До того ж, досі не затверджено нового голову Нацбанку...», – твітує Еш.

Пізніше, після інформації про ухвалення Радою пенсійної реформи, економіст зауважив: «невідомо, чи цей закон відповідає вимогам МВФ, після кількох тисяч правок внесених між голосуваннями».