МВФ наполягає на пенсійній реформі в Україні, але готовий обговорювати зміни

«Ми тісно співпрацюємо з владою України з питання пенсійної реформи», – заявив заступник речника МВФ Вільям Мюррей, відповідаючи на запитання Української служби «Голосу Америки» під час брифінгу 28 вересня.

Мюррей наголосив на важливості пенсійної реформи для продовження програми МВФ і закликав уряд України до співпраці в разі необхідності внесення змін.

«Втілення (пенсійної реформи – ред.) залишається ключовою умовою для четвертого перегляду програми МВФ в Україні, – заявив речник. – Ми закликаємо посадовців та парламент (України – ред.) забезпечити, щоб затверджений закон про пенсійну реформу відповідав цілям перетворень. Цю реформу розробляли (в Україні) спільно з МВФ та Світовим банком».

Мюррей також відзначив високий рівень співпраці МВФ та України і закликав вирішувати всі розбіжності стосовно реформ в дусі співпраці.

«Хочу нагадати, що перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон був в Києві менше двох тижнів тому», – зазначив Мюррей.

«Ми готові до подальшої співпраці з посадовцями стосовно будь-яких змін, які, можливо, необхідно буде внести до законопроекту про пенсії для того, щоб досягти цілей», – сказав Мюррей.

Світовий банк та Міжнародний валютний фонд занепокоєні змінами внесеними до законопроекту з пенсійної реформи, йдеться в спільному листі організацій до уряду України, опублікованому раніше цього місяця.

Законопроект з пенсійної реформи було затверджено парламентом в першому читанні в липні, однак, до нього було внесено зміни перед другим читанням.

«Переглянутий проект, запропонований на початку цього тижня, було змінено таким чином, що викликав значне занепокоєння в Світовому банку та МВФ», – заявив Сату Кахонен зі Світового банку.