Реформу фіскальної служби щомісяця оцінюватиме міжнародна рада – Міністерство фінансів

Міністр фінансів України Олександр Данилюк та виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан зустрілися з міжнародними партнерами для обговорення реформи ДФС. Сторони домовилися проводити щомісячні зустрічі для узгодження подальших кроків та моніторингу вже впроваджених ініціатив, інформує 6 жовтня прес-служба відомства.

«Це не швидкий процес, але, працюючи наполегливо з професійною командою, ми прагнемо зробити процес змін незворотнім. Ми докорінно змінюємо філософію роботи: від фіскального органу до сервісно-орієнтованої служби, основною задачею якої є стимулювання добровільної сплати податків. Ця реформа є однією з ключових для поліпшення бізнес-клімату та розвитку економіки», – зазначив Олександр Данилюк.

У зустрічі взяли участь посол ЄС в Україні Юґ Мінґареллі, посол США в Україні Марі Йованович, представник МВФ в Україні Йоста Люнґман та інші міжнародні партнери, які представляють Німеччину, Канаду, ЄБРР, іноземних бізнесменів в Україні.

Усі учасники заявили про підтримку проекту комплексної реформи ДФС. У рамках проекту реформування визначили 10 першочергових ініціатив, які можна впровадити у короткостроковій перспективі.

Попередня зустріч української сторони та міжнародних партнерів щодо реформування фіскальної служби відбулася 7 вересня. У червні Міністерство фінансів України заявило, що планує провести оптимізацію процесів, посилити основні функції ДФС, підвищити ефективність адміністрування податків і поліпшити якість послуг.