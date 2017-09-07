Мінфін: Канада, МВФ, ЄБРР, ЄС і США допомагатимуть у реформі фіскальної служби

Канада, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський Союз і США консультуватимуть Міністерство фінансів України у реформі Державної фіскальної служби, повідомили у прес-службі Мінфіну.

За повідомленням, про це йшлося на зустрічі міністра фінансів Олександра Данилюка, держсекретаря Мінфіну Євгенія Капінуса і в.о. голови ДФС Мирослава Продана з міжнародними партнерами 5 вересня.

«Радий бачити, що Міністерство фінансів готове координувати процес реформування фіскальних органів. В свою чергу, ми готові приєднатись до Наглядової ради, щоб консультувати команду, що впроваджує реформу ДФС. Але також важливо пріоритизувати усі рекомендації, щоб визначені дослідженням ініціативи впроваджувати поступово і найбільш ефективно», – цитує Мінфін посла Канади в Україні Романа Ващука.

У зустрічі, крім посла Канади, також взяли участь Юґ Мінґареллі, посол ЄС в Україні, Ернст Райхель, посол Німеччини, Франсіс Маліж, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу, Браян Сіл, представник Мінфіну США, Уоррен Вілсон, співробітник економічного відділу посольства США, Йоста Люнгман, представник МВФ в Україні.

У червні Міністерство фінансів України заявило, що планує провести оптимізацію процесів, посилити основні функції ДФС, підвищити ефективність адміністрування податків і поліпшити якість послуг.