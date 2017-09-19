У Мінфіні сподіваються, що Україна отримає черговий транш від МВФ цього року

У Міністерстві фінансів сподіваються, що Україна отримає черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду цього року. Про це повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, Мінфін також очікує на приїздмісії фонду.

Маркарова також зазначила, що уряд підготував проект держбюджету-2018, який відповідає цілям програми співпраці з МВФ.

Минулого тижня в МВФ повідомили, що ще не визначився з датою прибуття місії фонду до України.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.