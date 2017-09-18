Лаґард: можуть піти роки на подолання корупції в Україні, але «світло – найкраща дезінфекція»

Антикорупційні реформи в Україні, враховуючи створення Національного антикорупційного бюро – «лише перший крок», – заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард, відкриваючи конференцію «Чіткий підхід до подолання корупції» в аналітичному центрі Brookings у Вашингтоні 18 вересня.

Наступні кроки з подолання корупції в Україні мають включати розширення повноважень з переслідування підозрюваних злочинців і розширення можливостей прокуратури висувати звинувачення в антикорупційних судах, підкреслила Лаґард.

Культура та звички, гарні чи погані, не змінюються за день

«Ситуація в Україні наголошує на нашому більш широкому завданні: домогтися тривалих змін, – сказала Лаґард. – Для цього міжнародні організації, громадянське суспільство та політичні лідери мають діяти спільно. І ми маємо реалістично сприймати швидкість можливого прогресу. Культура та звички, гарні чи погані, не змінюються за день», – зауважила Лаґард.

«Світло – найкраща дезінфекція», – сказала Лаґард словами верховного судді США Луїса Брандайса і оголосила про нові дослідницькі ініціативи з розробки методології для кількісного та якісного аналізу проблеми.

Дослідження проводитимуть аналітичний центр Brookings та Міжнародна фінансова корпорація.

Щорічно світ втрачає від хабарництва 1,5-2 трильйони доларів – близько 2% світового ВВП

«Щорічно світ втрачає від хабарництва, що є лише одним з проявів корупції, приблизно 1,5-2 трильйони доларів – близько 2% світового ВВП. Ці втрати – лише верхівка айсберга – довгостроковий вплив – набагато більше», –повідомила очільниця МВФ.