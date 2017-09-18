Україна без антикорупційного суду навряд отримає кредити МВФ – експерт

Міжнародний валютний фонд навряд надасть Україні додаткові кредити, якщо держава не створить справді незалажний антикорупційний суд. Про це економіст Андерс Аслунд з аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США) заявив, коментуючи нещодавню заяву першого заступника директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девіда Ліптона, який у суботу заявив, що створення антикорупційних судів є кроком у вірному напрямку.

«Зустрівся із лідерами «Центру протидії корупції». Боротьба із корупцією це непросто; Антикорупційний суд - це наступний крок у вірному напрямку», – відзначив Ліптон.

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Що ж досить очевидно: МВФ навряд надаватиме Україні додаткові кредити, якщо вона не створить справді назелажний антикорупційний суд

«Що ж досить очевидно: МВФ навряд надаватиме Україні додаткові кредити, якщо вона не створить справді назелажний антикорупційний суд», – прокоментував слова Ліптона Аслунд.

Раніше президент України Петро Порошенко у ході міжнародного форуму YES у Києві висловив сподівання, що у жовтні в Україні з'явиться антикорупційна палата, а створення відповідного суду ще може зачекати. Про це повідомляє «УП».

«Я сподіваюся, що ми створимо антикорупційну палату (в існуючій судовій системі – ред.) наступного місяця, а вже після цього, якщо антикорупційний суд з'явиться у 2019 чи 2020 році, то будемо тільки раді», – заявив голова держави.