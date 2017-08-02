Чи зможе Україна заплатити за рахунками МВФ? – ранковий ефір Радіо Свобода

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На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: художній керівник циганського театру «Романс», народний артист України Ігор Крикунов та співробітник Інституту української археографії та джерелознавства НАН України Наталія Зіневич; екс-заступник голови НБУ Ярослав Солтис та співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталій Кравчук; експерт «Реанімаційного пакету реформ» Михайло Жернаков та народний депутат України Леонід Ємець.