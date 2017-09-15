Україні потрібен антикорупційний суд – екс-прокурор Мін’​юсту США

Колишній федеральний прокурор Міністерства юстиції США Богдан Вітвицький, який розглядався як претендент на посаду директора НАБУ, зараз спостерігає за ситуацією в Україні відсторонено. Цей американський юрист українського походження, який понад 30 років працює у галузі права, упевнений: корупція не долається за кілька років «помахом чарівної палички». Проте і самого лише підвищення заробітних плат суддям недостатньо, щоби останнє слово було за законом. Про своє бачення того, що відбувається в Україні, зокрема, і про ситуацією навколо позбавленого громадянства Міхеїла Саакашвілі, він розповів Радіо Свобода в рамках 14-ї «Ялтинської європейської стратегії».
– Повної інформації я не маю, проте це трохи дивно. Я не слідкую за драмами в політиці. Драма повинна бути на сцені. Я не розумію, що зародило ті конфлікти, але вони повинні бути вирішені на рівні суду, а не на рівні фізичного, можна сказати, маніфесту: що я іду, і вас «штовхаю» і так далі.
– Україна дуже розраховує на успіх нових антикорупційних відомств: НАБУ, САП, НАЗК. Проте маємо ситуацію, скажімо, коли Верховна Рада місяцями не може визначитись із аудитором для НАБУ. Українські експерти занепокоєні, що влада намагається контролювати новостворені органи. Як за таких умов рухати боротьбу з корупцією?
– Знаєте, кожна реформа є складною, якщо подивитися на міжнародний досвід. Ніде в світі це не було легко, а я пильно стежив за питаннями боротьби з корупцією і так званої боротьби з корупцією. Ніде не було так, щоб хтось міг як якась фея: помахати чимсь магічним – і корупція зникла.
Все, що зробили дотепер – позитив. Ще багато треба зробити, зокрема щодо антиконституційного суду
Знизити рівень корупції складно. Я з тих, хто бачить, що склянка наполовину повна, а не наполовину порожня. Отже, скажімо, у порівнянні з тим, що було п’ять років чи десять років тому, чи п’ятнадцять років (а я вже приїжджаю до України з 1989 року), все, що зробили дотепер – позитив. Ще багато треба зробити, зокрема щодо антиконституційного суду. Я знаю, що є розбіжність думок, чи це повинно бути щось цілковито окреме, чи це повинна бути палата, і так далі. Так чи інакше, а антикорупційний суд потрібен.
І те, що створили НАБУ – це позитив, що САП створили – це позитив, що НАБУ і Генпрокуратура почали співпрацювати – це теж позитив. Але ще дуже багато треба зробити.
– Судова реформа Україні потрібна, і перші особи держави часто повторюють, що вона вже почалась: що судовий корпус очищується, суддів відбирають за конкурсом, їхні заробітні плати зросли. Це все може бути запобіжником, щоби суди не продавали свої вироки?
– Скажімо, високі зарплати – це не запобіжник, але потрібний пункт. Я працюю в американській системі, де, скажімо, і судді, і прокурори мають гідну зарплату. Не величезну платню, тобто, ніхто не їздить на Мерседесах, чи щось подібне. Але зарплата дозволяє гідно жити.
Окрім зарплатні, суддя повинен бути професійним і дотримуватись етики. Бо без того ніякі закони, ніяка зарплата не зможе запобігти корупційним діям
Та окрім зарплатні, суддя повинен бути професійним і дотримуватись етики. Бо без того ніякі закони, ніяка зарплата не зможе запобігти корупційним діям. Для цього потрібно починати ще з юридичних шкіл. Скажімо, в наших американських юридичних школах професійну етику вбивають в голови від першого дня до останнього. Ми дискутуємо, переглядаємо, аналізуємо різні порушення стандартів, чому це неприйнятно.
– Зараз в Україні триває судовий процес над екс-президентом Віктором Януковичем, якому інкримінують, серед іншого, державну зраду. Багато українських юристів занепокоєні тим, що його адвокати з часом можуть оскаржити у ЄСПЛ порушення в заочній процедурі розгляду. Є така ймовірність?
– Якщо ви запитуєте, чи можна розглядати за заочною процедурою – так. ЄСПЛ нормально сприймає такі заочні процедури, якщо всі вимоги задоволено. Тобто обвинувачуваний повинен мати захист, інформацію про позов, право апеляції. Якщо будуть дотримуватись цих вимог, справа буде вважатись легітимною.
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