ЄС погодився не вимагати від України антикорупційного суду. Достатньо лише палати?

На 19-му саміті Україна-ЄС говорили про боротьбу з корупцією, важливість ратифікації Угоди про асоціацію і нові можливості для України. Зокрема йдеться про гарантії безпеки для українських студентів, інвестиційні фонди, антикорупційну палату замість окремого антикорупційного суду, а також про санкції проти Росії.

Понад 100 тисяч українців вже скористалися можливістю поїхати в країни Євросоюзу без візи. Ці та інші успіхи на цьому напрямку дозволяють назвати саміт Україна-ЄС самітом «безвізу», вважає президент України Петро Порошенко.

Сьогодні потрібно ліквідувати інші перепони і між Україною і Євросоюзом, заявив він. Йдеться і про приєднання до митного союзу із Євросоюзом і про приєднання до «Шенгенської зони».

Ми обговорили можливості нового плану з підтримки України. На кшталт «плану Маршала» для України і використання Україною фондів новоствореного зовнішнього інвестиційного плану ЄС

«Саме тому так важливо сьогодні почати дорожню карту для досягнення наших мрій. Ми дивимося далі і сьогодні ми обговорили можливості нового довгострокового плану з підтримки України. Він був запропонований на саміті Європейської народної партії на кшталт «плану Маршала» для України і використання Україною фондів новоствореного зовнішнього інвестиційного плану ЄС» – заявив Порошенко під час саміту.

Президент також закликав захистити права українських студентів так само, як права європейських студентів і поступово знижати плату за телефонний роумінг у країнах Євросоюзу.

Укладення Угоди про асоціацію тривало за підрахунками української влади 3779 днів. Документ підписали 110 днів тому, а остаточна ратифікація була закінчена лише 11 липня. Повної сили угода набуде 1 вересня.

Товарообіг із Євросоюзом зріс на 35% – Туск

За словами голови Європейської ради Дональда Туска, ще до ратифікації угоди товарообіг між Україною і ЄС зріс на 35%, а тепер зростання має стати ще більшим. Україні, на його думку, загрожують лише внутрішні конфлікти.

Я ясно бачу, що вас не переможе зовнішній ворог, ви для цього занадто сильні. Ви можете програти лише самим собі

«Сьогодні я ясно бачу, що вас не переможе зовнішній ворог, ви для цього занадто сильні. Тому ви можете програти лише самим собі. Я говорив це своїм колегам в Польщі і сьогодні говорю всій Європі – лише разом ми можемо відповісти на виклики сучасного світу», – заявив Туск.

Євросоюз трохи змінив свої рекомендації в антикорупційній сфері, повідомив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Європа досі просить посилити боротьбу із корупцією і тиснути на порушників закону, але одну з головних вимог змінили.

Ми запропонували президентові Порошенку нові шляхи боротьби із корупцією – спеціальну палату

«Цього ранку ми запропонували президентові Порошенку нові шляхи боротьби із корупцією – треба визначити, чия це юрисдикція. Раніше ми, так би мовити, вимагали створити антикорупційний суд, але сьогодні домовилися – якщо Україна створить у рамках своєї судової системи спеціальну палату, присвячену цим питанням, то цього буде достатньо. Важливі не інструменти, а наміри, рішення, дії і наслідки», – заявив Юнкер.

Проти антикорупційного суду виступила Україна – віце-голова Єврокомісії

Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс пізніше пояснив журналістам, що ініціатива створити саме палату, а не суд, належала українській стороні.

Представники України сказали, що такий орган можна зробити більш ефективно, більш оперативно

«Представники України сказали, що такий орган можна зробити більш ефективно, більш оперативно, і така структура зможе працювати ефективно», – заявив Домбровскіс.

Він також повідомив, що на саміті обговорювали зростання товарообігу між Україною і ЄС – той зріс на чверть у першому кварталі 2017 року, порівняно із минулим роком. Наразі ЄС ухвалює рішення щодо надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги – 600 мільйонів євро. Для його отримання Україна має виконати ще 7 умов, деякі з яких є лише продовженням тих рішень, які вже були реалізовані. Наприклад, ЄС вимагає запровадити систему ефективного контролю і перевірки електронних декларацій. Умови мають бути виконані до кінця жовтня, щоб в листопаді країни-члени Євросоюзу узгодили усі необхідні рішення і в грудні гроші почнуть поступати до України.

«ЄС це не МВФ і проведення пенсійної і земельної реформ не є умовою для отримання траншу», – наголосив віце-голова Єврокомісії.

За словами Домбровскіса, головне досягнення цього саміту – підсумування того, що було зроблено в минулі роки. І тепер Україна має вивчити і користатися тими новими можливостями, які з’явилися в країни. Санкції проти Росії були продовжені до 31 січня 2018 року.

На початок 2018 року Україна анонсувала проведення інвестиційної конференції. Одна з галузей, яка може зацікавити інвесторів із Євросоюзу, – газотранспортна система, її модернізація і розвиток.