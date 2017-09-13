Представник МВФ закликав Україну використати економічні можливості

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Дейвід Ліптон у перебігу візиту до Києва закликав Україну скористатися з можливостей нинішнього зростання світової економіки, повідомила пресова служба Кабінету міністрів України.

Як сказав він під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, Україна, на його думку, демонструє чудові результати у вирішенні першочергових економічних та соціальних питань, і те, що її урядові вдалось забезпечити впродовж останнього року стабілізацію ситуації, створює добрі передумови для того, щоб перейти до більш динамічного економічного зростання. «Світова економіка зараз зростає. І зараз це момент можливостей для України, які можна й треба використати», – сказав Ліптон.

«Прогрес України в економічних реформах був чудовим, стабілізація економіки своєчасна і збігається за часом із періодом зростання світової економіки. Це можливість для України перейти від періоду стабілізації до періоду швидкого зростання. Сподіваюся, що підтримка МВФ у попередні періоди була корисною, і ми проведемо дискусію про те, як просувати реформи в подальшому. Реформи дозволять забезпечити Україні світле майбутнє», – наводить також слова Ліптона агентство «УНІАН».

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.