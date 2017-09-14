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14 Вересень 2017, Київ 19:25
Новини | Події

У МВФ ще не визначилися з датою прибуття місії фонду до України

Міжнародний валютний фонд ще не визначився з датою прибуття місії фонду до України, повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс.

«Ми очікуємо, що місія повернеться в Україну в найближчому майбутньому. Точної дати поки немає», – сказав Райс.

Перший заступник директора-розпорядника МВФ Ліптон з 12 до 14 вересня перебуває в Україні з офіційним візитом.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.

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