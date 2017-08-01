Заплатимо МВФ мільярд, але цього року ще «заробимо» – економіст

За кредит від Міжнародного валютного фонду Україна має почати розраховуватися вже з цього місяця. До кінця року держава має виплатити близько 1 мільярда доларів. Та найбільші виплати попереду, наголошують експерти і додають, що без грошей МВФ в Україні стався би економічний крах після подій 2014 року.

За 2017 рік Україна має виплатити МВФ трохи більше від 1 мільярду доларів. Перша виплата мала відбутися 1 серпня у розмірі 85 мільйонів доларів.

У 2018 році виплати будуть удвічі більші, розповідає президент Економічного дискусійного клубу, колишній виконувач обов’язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України (2014 рік) Анатолій Максюта.

Чим платитимемо?

Відповідні виплати передбачені в бюджеті як Нацбанку, так і в державному бюджеті, зазначає аналітик, але виконати ці зобов’язання Україна здатна лише за рахунок залучення кредитів.

«Сьогодні Україна не здатна виконувати свої боргові зобов’язання без залучення нових кредитів», – зауважує він.

У Міністерстві фінансів наголошують, що погашення боргу відбувається з державного бюджету. При цьому кошти від державних запозичень є джерелом фінансування бюджету та одним із джерел надходжень до державного бюджету.

«В разі затвердження державного бюджету з профіцитом, він може бути спрямований на погашення державного боргу», – відповіли в Мінфіні для Радіо Свобода.

За загальним обсягом запозичень Україна на 3-му місці в історії МВФ, каже Анатолій Максюта, що є поганим результатом, який свідчить про те, що країна розвивається лише завдяки запозиченням.

Гроші від МВФ надаються під конкретні зобов’язання провести реформи в економічній та фінансовій сфері.

«Вони є нашими донорами на сьогодні – ми очікуємо ще один транш… Якщо ми очікуємо від МВФ 1,9 мільярда доларів, а платимо 1 мільярд, то ми на них ще, грубо кажучи, «заробимо», а ми вже отримали 900 мільйонів, якщо брати лише МВФ. Тобто в нас виходить позитивна різниця від взаємовідносин у цьому році», – зазначає експерт.

А якби не затримка з реформами?

Великі виплати передбаченні на 2018-2020 роки і чи зможе Україна їх повертати, залежатиме від того, наскільки міцною буде економіка, чи наскільки багато будуть Україні надавати кредитів на повернення боргів.

Це є повернення кредитів, які ми отримали від МВФ після зміни влади і початку військової агресії в країні, зазначає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Із 2015-го по 2017 рік Україна мала отримати від МВФ 15 мільярдів доларів, а отримала фактично 8,7. Затримка була пов’язана з низьким темпом проведення реформ.

«Якби ми отримували гроші за графіком, то в нас була б набагато більша міцність і не потрібно було б весь час думати, як ми протягнемо до 2019 року, коли будуть вибори», – наголошує економіст.

Зовнішній державний борг дорівнює 80% внутрішнього валового продукту, про це у липні заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Якщо подивитись на Європу, то більші показники щодо зовнішнього боргу стосовно до ВВП є в Італії, але вона демонструє низькі темпи економічного зростання і не є зразком фінансової міцності вважає Вишлінський.

«Є приклад в новітній історії, коли країна не залучала нові борги, а лише погашала – так робив Чаушеску в 80-х роках. Це призвело до того, що нова влада Румунії в досить сприятливій фінансовій ситуації, але це були дуже неприємні роки для румун, які жили в бідності, коли Чаушеску проводив подібну політику», – зауважує він.

Зменшити боргове навантаження, на думку економіста, важливо за рахунок того, щоб погашати більше боргів, ніж залучати. Кредити від міжнародних організацій є найбільш дешевими і вигідними.

Як зазначається на сайті Міністерства фінансів, відсоткова ставка по кредиту складає 3,05% річних, тоді як середня ставка за кредитами, які активно залучала Україна впродовж 2010-2013 років, складала в середньому близько 8%.

Перший транш на суму 5 мільярдів доларів було надано у березні 2015 року, їх спрямовано на нагальні бюджетні потреби та на відновлення золотовалютних резервів Національного банку. Зокрема, надання цього траншу дозволило одразу збільшити резерви вдвічі (з близько 5 до майже 10 мільярдів доларів США). Другий транш у розмірі 1,7 мільярда доларів був перерахований у серпні 2015 року, кошти повністю пішли на поповнення резервів НБУ, що допомогло посилити стабільність на валютному ринку країни, за даними Міністерства фінансів.

У 2017 році Україна отримала близько 1 мільярда доларів у вигляді третього траншу і очікує на четвертий в цьому році.

Золотовалютні резерви НБУ станом на 2017 рік складають близько 18 мільярдів доларів.

Виплати за кредитами МВФ ніяк не вплинуть на курс гривні, бо вони є плановими і передбаченими, а також врахованими при розрахунку показників, вважають експерти. Курс змінюватиметься, згідно із прогнозами уряду.