МВФ: вимогу до України про земельну реформу відклали на пізніше

Міжнародний валютний фонд відклав виконання Україною вимоги здійснити земельну реформу на пізніший час цього року, заявив речник МВФ Вільям Марі.

Як сказав він на брифінгу у Вашингтоні, цієї вимоги не висуватимуть під час наступного перегляду в Раді директорів МВФ програми співпраці з Україною, що необхідний для отримання чергового траншу позики.

«Розгляд Радою директорів МВФ четвертого перегляду програми співпраці стане можливий, коли заходи, необхідні для цього перегляду, будуть втілені. Цей перегляд буде зосереджений на пенсійній реформі і на заходах для прискорення приватизації і забезпечення конкретних результатів у боротьбі з корупцією», – сказав речник. За його словами, не менш важливо також, щоб фіскальні реформи і реформи в енергетиці далі відповідали зобов’язанням за програмою співпраці. Цьому буде приділятися головна увага в цьому перегляді, сказав він.

«Земельна реформа залишається важливою умовою за програмою. Але, враховуючи необхідність добре розробити цю реформу і досягти консенсусу про головні кроки в ній, виникла потреба перенести термін її здійснення на час пізніше цього року. А тим часом важливо, щоб влада України наступними місяцями просувалася з необхідною підготовчою роботою до здійснення належної земельної реформи, що має потенціал перетворити сільськогосподарський сектор України», – наголосив речник МВФ.

На початку липня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що наступний транш позики від Міжнародного валютного фонду для України буде відкладений через те, що парламент не встигне ухвалити всі необхідні реформи до літніх канікулів. Як сказав він в інтерв’ю агентству Bloomberg, пенсійна реформа йде за графіком, кроки для створення антикорупційного суду вживаються, а от законопроект про земельну реформу не буде поданий вчасно. Це затримає виплату п’ятого траншу на суму в 1 мільярд 900 мільйонів доларів із загальної суми позики в 17,5 мільярдів доларів.

Але Гройсман запевнив, що уряд і далі відданий виконанню програми співпраці з МВФ. І хоча земельну реформу не встигнуть ухвалити до літніх канікулів, її, можливо, ухвалять до кінця року. «Ми працюємо над реформами, і п’ятий транш урешті надійде», – сказав Гройсман.

Виплата п’ятого траншу спершу планувалася на червень чи липень. Тим часом зняттю заборони на продаж сільськогосподарських земель, як зазначають західні оглядачі, чинять спротив популісти в парламенті, які твердять, що влада і підприємці обдурять селян і захоплять територію.

Президент України Петро Порошенко обговорював співпрацю Києва й МВФ у перебігу свого візиту до Вашингтона 20 червня.

У квітні 2017 року МВФ надав Україні попередній транш на 1 мільярд доларів.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.