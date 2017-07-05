Гройсман про відтермінування виплати коштів МВФ: «не треба драматизувати»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що співпраця України і Міжнародного валютного фонду відбувається в «нормальному графіку». Як повідомляє прес-служба уряду, Гройсман сказав про це 5 липня в Лондоні.

Він заявив, що інформація про можливе відтермінування надання Україні чергового траншу від МВФ – не є свідченням якихось ускладнень.

«Не треба драматизувати ситуацію. Йдеться про реформи і проведення реформ. Ми працюємо над пенсійною реформою в інтересах українських пенсіонерів, ми працюємо над тим, щоб підвищити ефективність управління державним компаніями і продажем того, що неефективно використовується державою, – аби були інвестиції та робочі місця. Ми говоримо про зміни», – сказав голова уряду.

4 липня стало відомо, що наступний транш позики від Міжнародного валютного фонду для України буде відкладений через те, що парламент не встигне ухвалити всі необхідні реформи до літніх канікулів. Виплата п’ятого траншу спершу планувалася на червень чи липень.

У квітні 2017 року МВФ надав Україні попередній транш на 1 мільярд доларів.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.