Гройсман заявив про відкладення виплати коштів МВФ через зволікання з земельною реформою

Наступний транш позики від Міжнародного валютного фонду для України буде відкладений через те, що парламент не встигне ухвалити всі необхідні реформи до літніх канікулів, заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як сказав він у понеділок в інтерв’ю агентству Bloomberg, що було оприлюднене у вівторок, пенсійна реформа йде за графіком, кроки для створення антикорупційного суду вживаються, а от законопроект про земельну реформу не буде поданий вчасно. Це затримає виплату п’ятого траншу на суму в 1 мільярд 900 мільйонів доларів із загальної суми позики в 17,5 мільярдів доларів.

Але, мовиться в інтерв’ю, Гройсман запевнив, що уряд і далі відданий виконанню програми співпраці з МВФ. І хоча земельну реформу не встигнуть ухвалити до літніх канікулів, її, можливо, ухвалять до кінця року. «Ми працюємо над реформами, і п’ятий транш урешті надійде», – сказав Гройсман.

За його словами, це не МВФ потрібні реформи в Україні – вони потрібні самій Україні, і програму МВФ треба виконати повністю – «це наше завдання», сказав Гройсман.

Виплата п’ятого траншу спершу планувалася на червень чи липень, нагадує агентство.

У матеріалі нагадано, що зняттю заборони на продаж сільськогосподарських земель чинять спротив популісти в парламенті, які твердять, що влада і підприємці обдурять селян і захоплять територію.

Президент України Петро Порошенко обговорював співпрацю Києва й МВФ у перебігу свого візиту до Вашингтона 20 червня.

У квітні 2017 року МВФ надав Україні попередній транш на 1 мільярд доларів.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.