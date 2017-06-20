Порошенко домовлявся з керівниками МВФ і Світового банку про підтримку реформ

Президент України Петро Порошенко в перебігу зустрічей із керівниками Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні обговорив із ними підтримку реформ в Україні.

Зокрема, директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард привітала президента України з поступом, якого Україна наразі досягла за програмою співпраці з МВФ.

За її словами, вона рада, що влада України прискорює реформи і забезпечує економічне зростання, що стосується всіх верств населення.

Порошенко, серед іншого, поінформував Лаґард про результати обговорення проекту пенсійної реформи в Національній раді реформ, повідомила його прес-служба. Лаґард, зі свого боку, наголосила на важливості проведення збалансованої пенсійної реформи, яка буде відповідати інтересам держави та громадян України і гарантувати справедливі високі стандарти соціального забезпечення, мовиться в повідомленні прес-служби голови держави.

Співрозмовники також обговорили перспективи проведення приватизації в Україні, належного функціонування банківської системи, реформування сфери державних фінансів та продовження боротьби з корупцією, повідомила прес-служба Порошенка.

Також і в розмові з президентом групи Світового банку Джимом Йонґом Кімом президент України подякував йому за постійну підтримку України. Адже, як повідомила прес-служба, з початку 2014 року відбулося збільшення портфелю групи Світового банку в Україні у 3 рази, або майже на 4,425 мільярда доларів США. Основне збільшення відбулося за рахунок проектів бюджетної підтримки на суму 2,25 мільярда доларів США. Нових інвестиційних проектів розпочато на суму близько 2,6 мільярда доларів США. З керівником Світового банку президент України говорив про ще активніше залучення інвестицій в Україну.

Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Вашингтоні, в перебігу якого він зустрічався з президентом і віце-президентом США, державним секретарем, міністрами оборони і енергетики. За словами Порошенка, ці зустрічі засвідчили високий рівень підтримки України з боку США.