США виступили на підтримку права України на захист своєї суверенної території – Маттіс

Міністр оборони США Джеймз Маттіс під час зустрічі у Вашингтоні з президентом України Петром Порошенком запевнив, що США й далі віддані праву України захищати свою суверенну територію, повідомила речниця Пентагону Дейна Вайт.

Речник українського керівника Святослав Цеголко, зі свого боку, повідомив, що американський міністр «висловив повну підтримку Україні і збереження санкцій проти Росії як країни-агресора».

Крім того, додав речник, на переговорах ішлося і про поглиблення співпраці між Україною у США в оборонній сфері.

Порошенко висловив вдячність за важливу допомогу з боку США у питанні зміцнення обороноздатності України та стійкості Збройних сил України, а також реабілітацію українських воїнів, повідомила прес-служба голови держави.

Маттіс «відзначив значний прогрес, який здійснила Україна у сфері безпеки та оборони», і сторони «обговорили пріоритетні кроки з метою зміцнення оборонного потенціалу України у рамках розвитку стратегічного партнерства зі США та поглиблення двосторонньої співпраці у царині оборони», мовиться в повідомленні.

Раніше президент України, який перебуває у США з робочим візитом, зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом, а також міністром енергетики Ріком Перрі. За повідомленнями, також заплановані його зустрічі з державним секретарем Рексом Тіллерсоном і спікером Палати представників Конгресу Полом Раяном.

За словами Порошенка, зустрічі, що вже відбулися, засвідчили високий рівень підтримки України з боку США.