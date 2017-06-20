Трамп Порошенкові: «Це велика честь приймати Вас»

20 червня у Вашингтоні, у Білому домі, зустрілися президенти України та США – Петро Порошенко і Дональд Трамп. Коли обидва лідери вийшли до преси, український президент заявив: «Сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для США і рішучу налаштованість на підтримку нашої держави».

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Президент України Петро Порошенко прибув до США з робочим візитом 19 червня і тоді ж увечері зустрівся з представниками української діаспори біля пам’ятника жертвам українського Голодомору 1932–1933 років у Вашингтоні.

Там же у своєму виступі Порошенко заявив, наскільки важлива його зустріч із Трампом, зокрема, й тим, що вона відбудеться раніше, ніж зустріч американського президента з російським на саміті G-20 у німецькому Гамбурзі.

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У нас були дуже і дуже хороші дискусії, думаю, що досягнуто значного прогресу. Це велика честь, приймати Вас, пане президенте

Господар Білого дому Дональд Трамп у вівторок у присутності журналістів повідомив: «У нас були дуже і дуже хороші дискусії, вони ще триватимуть протягом усього дня, і я думаю, що досягнуто значного прогресу. Це велика честь, приймати Вас, пане президенте».

В якому ж форматі відбувалась зустріч? Адже раніше було багато міркувань про те – чи це буде спланована зустріч, чи тільки коротке «зазирнути на хвильку»? А дехто навіть припускав, що вона й узагалі не відбудеться.

Кореспондент «Голосу Америки» Марія Прус розповіла в прямому ефірі «Свободи сьогодні»:

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Це була повноцінна офіційна зустріч із прес-пулом з дотриманням усього дипломатичного протоколу. Це можна вважати таким дипломатичним успіхом

– Формат дуже довго приховувався, його не підтверджували офіційні джерела, і, врешті, у вівторок вранці з’явилася коротка інформація, що відбудеться така коротка зустріч Дональда Трампа і Петра Порошенка під час зустрічі Трампа із Гербертом МакМастером – радником з національної безпеки. Однак зрештою виявилось, що це була повноцінна офіційна зустріч із прес-пулом за участі віце-президента Майка Пенса, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, посла Валерія Чалого, тобто з дотриманням усього дипломатичного протоколу.

Це була повноцінна зустріч із журналістами, із потисканням рук між президентами, з короткими їхніми заявами. Таким чином, це можна вважати таким дипломатичним успіхом, адже дійсно ця зустріч відбувалась до зустрічі Дональда Трампа із президентом Росії Володимиром Путіним.

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– Президент Трамп говорив, що дискусії були дуже хороші і що досягнуто прогресу – про що конкретно говорили президенти? Чи відомі деталі розмови? Про який прогрес ішлося?

– Петро Порошенко, коли вийшов до журналістів після зустрічі з президентом Дональдом Трампом, сказав, що американський президент висловив незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України; сказав, що 20 червня – це символічний день, адже це 5 місяців на посаді Дональда Трампа і 3 роки з часу оголошення мирного плану Петра Порошенка, що стало основою Мінських домовленостей. Власне, Мінські домовленості – це була основна тема дискусій, принаймні так сказав Петро Порошенко.

Санкції з Росії не зніматимуть до виконання нею Мінських угод, до виконання вимог світової спільноти, до припинення агресії та деокупації Криму. Зараз Петро Порошенко у Пентагоні, спілкується із Джеймсом Меттісом – міністром оборони, тож оборонні питання також порушуються у контексті конфлікту на Донбасі. Після того президент Петро Порошенко о 14:40 за місцевим часом у Вашингтоні поїде у Держдеп – у нього дуже насичена програма.

Інтерес є, на зустрічі був повний американський пул журналістів зі ЗМІ, які присутні у Білому домі постійно

​– Програма насичена. Чи викликає вона інтерес в американських ЗМІ – чи цікавляться вони візитом президента України Петра Порошенка до Вашингтона?

– Дійсно інтерес є, адже на зустрічі був повний американський пул журналістів зі ЗМІ, які присутні у Білому домі постійно, також були запити на інтерв’ю Петра Порошенка з американськими каналами, і – врешті – інтерв’ю відбудеться на телеканалі FOX-News, воно буде о шостій вечора за місцевим часом (перша година ночі за Києвом – ред.), це буде прямий ефір, а цей канал – улюблений телеканал Дональда Трампа.

Звертають увагу на ще одну важливу деталь: незадовго до початку цієї зустрічі двох президентів – Міністерство фінансів США оголосило про посилення санкції щодо Росії, розширивши перелік фізичних та юридичних осіб, щодо яких діють санкції, запроваджені попередніми президентськими указами, пов’язаними з Росією та Україною.

У заяві, оприлюдненій на сайті Мінфіну США, мовиться, що загалом санкційний список роширено на 38 позицій.

Цього разу до списків для різних пакетів уже чинних санкцій додали загалом іще кілька десятків фізичних і юридичних осіб із Росії, а також із окупованих територій Криму й частини Донбасу.

Серед іншого, до розширених списків потрапили фактичні чиновники владних органів, насаджених Москвою в анексованому Криму та особи з окупованої частини Донбасу. Йдеться про так звані «центральні банки» угруповань «ДНР» і «ЛНР», російський «ЦМРБанк», який обслуговує клієнтів на територіях, захоплених угрупованнями «ДНР» і ЛНР», заступник міністра економічного розвитку Росії Сергій Назаров, що очолює так звану «міжвідомчу комісію», через яку уряд Росії здійснює економічний контроль над окупованою частиною Донбасу, російська приватна військова компанія «Вагнера» і її керівник Дмитро Уткін, холдинг охоронних структур «Вовк», що належить уже підсанкційному прокремлівському байкерському клубові «Нічні вовки», і його президента і тренера з бойових мистецтв, а також московський «Байк-центр», що контролюється вже підсанкційним лідером «Нічних вовків» Олександром Залдостановим – загалом 21 фізична і юридична особа.

Крім того, санкції будуть стосуватися ще 11 фізичних і юридичних осіб в окупованому Криму, серед них шести банків, що працюють на півострові. Ще шість компаній і осіб у Росії потраплять під обмеження через те, що допомагали уникнути санкцій іншим підсанкційним, визначеним раніше. Також обмеження запровадять щодо 20 компаній, що на 50 відсотків чи більше належать підсанкційній російській компанії «Транснєфть».

«Таким чином Росію підштовхують до пошуку дипломатичного вирішення, – заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, – Чинна Адміністрація віддана дипломатичному процесу, який гарантує суверенітет України, і не повинно бути жодного полегшення санкцій доки Росія не виконає свої забов’язання відповідно до Мінських угод».

Оглядачі пов’язують оприлюднення оновлень до санкційного списку із візитом до США президента України Петра Порошенка.