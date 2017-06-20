Держсекретар США підтвердив готовність Вашингтона сприяти мирному врегулюванню на Донбасі – Банкова

У перебігу зустрічі у Вашингтоні з президентом України Петром Порошенком державний секретар США Рекс Тіллерсон підтвердив готовність США сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, повідомила прес-служба голови української держави.

Крім того, обговорювались шляхи надання оборонної зброї для України, мовиться в повідомленні без дальших подробиць.

Напередодні зустрічі «Групи двадцяти», що відбудеться в Німеччині на початку липня, співрозмовники «скоординували позиції щодо припинення російської агресії на Донбасі та повернення Криму», і в цьому зв’язку президент України «представив пропозиції щодо більш активного залучення США до мирного процесу на Донбасі», повідомила прес-служба. Під час зустрічі було домовлено продовжити консультації з метою вироблення спільних кроків.

Держсекретар США також підтвердив збереження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, сторони обговорили питання звільнення українських заручників і погодились, що це питання має бути вирішено у максимально швидкий спосіб, мовиться в повідомленні.

Раніше у вівторок президент України, який перебуває у США з робочим візитом, зустрівся, серед іншого, з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом, а також із міністром оборони Джеймзом Маттісом. На останній із цих зустрічей американський міністр запевнив, що США й далі віддані праву України захищати свою суверенну територію, повідомила речниця Пентагону Дейна Вайт.

А після зустрічі з Трампом Порошенко сказав, що не бачить необхідності у зміні нинішнього «мінського» формату переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, і при цьому висловив велике зацікавлення Києва в залученні Вашингтона до активного процесу такого врегулювання.

Також практично на всіх зустрічах лунала підтримка збереженню чинних санкцій щодо Росії, доки Москва не ліквідує причини цих санкцій – не припинить втручання на Донбасі і не поверне Крим.

За словами Порошенка, зустрічі, що вже відбулися, засвідчили високий рівень підтримки України з боку США.

На полях згаданої зустрічі «Групи двадцяти» має відбутися перша зустріч Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Порошенко, прибувши в понеділок до Вашингтона, заявляв: «Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі буде раніше, ніж зустріч (із Трампом) Путіна. Це необхідно для того, щоб всі були озброєні інформацією і нікому не залишити жодного шансу на несправедливість».