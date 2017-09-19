Медики не повинні заглядати в гаманці пацієнтам – сімейний лікар

На порядку денному Верховної Ради законопроект 6327 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» у другому читанні. Тоді як його опоненти стверджують, що прийняття ініціативи створить нові корупційні ризики і ще більше ускладнить ситуацію в медичній галузі, прихильники, а також деякі лікарі впевнені: медична реформа дозволить пацієнтам отримувати якісні послуги, а лікарям – гідну оплату своєї праці.

Виступаючи із критикою реформи, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила в парламенті, що законопроект ігнорує медичне страхування, а також вказала на нібито корупційну складову, закладену в механізм співоплати медичних послуг.

Вони збирають з різних бюджетів гроші на охорону здоров'я і створюють велику корупційну годівницю в Києві

«Вони говорять: ми разом заплатимо – держава і людина – якусь частину, не кажучи яку. Вони збирають з різних бюджетів – міських, районних, сільських – гроші на охорону здоров'я і створюють велику корупційну годівницю в центрі, в Києві. І ми знаємо, що за цим стоїть корупційне оточення Порошенка», – стверджує вона.

За словами Тимошенко, зібрана сума становитиме близько 70 мільярдів гривень, і вона не має сумнівів, що ці гроші будуть вкрадені. Хоча лідерка «Батьківщини» визнає, що, фактично, безкоштовної медицини в Україні не існує, але впевнена: внаслідок реалізації владної медичної реформи пацієнтам доведеться платити ще більше.

Натомість в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун відкидає подібні звинувачення:

Ми розподіляємо відповідальність між державою, місцевим самоврядуванням і громадянином

«Ми робимо чотири принципові речі: перше – розподіляємо відповідальність між державою, місцевим самоврядуванням і громадянином; друге – визначаємо конкретний обсяг фінансових гарантій за кожного громадянина; третє – персоналізуємо виплату в системі, так що гроші ідуть за кожного пацієнта; і четверте – ми переходимо на міжнародні медичні протоколи лікування і діагностики», – розтлумачує вона сенс реформи.

Народна депутатка від «Радикальної партії Оксана Корчинська у ефірі «Ранкової свободи» наголосила, що заяви Юлії Тимошенко спрямовані виключно на дискредитацію законопроекту, а не на захист українських пацієнтів:

Ми знаємо точно, які депутати не підтримують цей законопроект

«Ми знаємо точно, які депутати не підтримують цей законопроект і в той же час є організаторами акції (сьогоднішньої акції протесту під МОЗ – ред.): це депутати Опозиційного блоку і депутати, які працюють з ними тепер в одній групі фактично, мають один центр, один штаб: це колишні і нинішні депутати з «Блоку Петра Порошенка», – запевняє Корчинська.

Також, стверджує Корчинська, механізм співоплати, розкритикований Тимошенко, в чинному варіанті законопроекту взагалі відсутній. Він був в першому читанні закону, після якого парламент ухвалив 887 правок, в тому числі й запропоновані самою Тимошенко, згадує народна депутатка.

Щодо критики централізованого контролю над фінансуванням Корчинська стверджує, що контроль фінансових потоків на місцях не завжди буває продуктивним.

«Це дуже часто призводить до великої корупції: неможливо проконтролювати, коли кожен царьок на місці закуповує ліки за тими цінами, за якими хоче», – нарікає парламентарка. Крім того, додає вона, страхова медицина в законопроекті передбачена, хоча страхування наразі необов’язкове, а основну більшість медичних послуг наразі гарантує держава.

Втім, законопроект про медичну реформу передбачає поступове впровадження загальнообов’язкового медичного страхування.

Сімейний лікар Євген Гончар впевнений, що йому та його колегам – лікарям першої ланки – реформа піде на користь. В першу чергу, за його словами, зміниться принцип оплати – заробітна плата лікарів залежатиме від того, як багато та наскільки якісно вони працюють. Гончар сподівається, що внаслідок цієї зміни сумлінні лікарі отримуватимуть гідну платню.

«Всі лікарі вимушені дивитись в гаманці пацієнтам. Це є неправильно, принизливо, такого в принципі не може бути. Та реформа, яка пропонується – зміна фінансування на первинну ланку – вона дозволить це усунути», – впевнений він.

Загалом позитивно оцінюючи реформу, лікар все ж звертає увагу на те, що механізм співоплати міг би бути корисним:

«Лікарі зараз дуже обтяжені зайвими, надлишковими пацієнтами, які користуються їхніми послугами, і не можуть на це впливати. Це обмежує самих лікарів та інших пацієнтів, тому що лікар має приділити багато часу пацієнту, якому не треба допомога, він просто хоче поспілкуватися або ще щось. Це більше соціальний фактор», – ділиться спостереженнями Гончар.

На його думку, введення навіть символічної мінімальної, проте офіційної ціни на послугу дозволило б цьому зарадити.

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