Мітинг медиків: за високі зарплати чи проти «реформи Супрун»?

Хоч високопосадовці і називають медичну реформу однією з найважливіших для держави, парламент поки не поспішає розглядати її в другому читанні. Щоби привернути увагу до цієї галузі під стіни Верховної Ради та Кабінету міністрів вийшли медики. Вони вимагали, у першу чергу, соціальних гарантій і підняття зарплат. У Міністерстві охорони здоров’я переконані – частину з них просто «зігнали» на мітинг.

Урядовий квартал вранці у вівторок нагадував добре укріплений периметр: рамки та правоохоронці перекрили центр, зокрема підхід до Верховної Ради.

«Сьогодні мітингують медики», – сказав один силовик іншому.

Тим часом люди з плакатами «Ні – реформі Супрун», «Медикам – гідну зарплату» гуртувалися на Майдані і планували йти вгору по вулиці Грушевського. Дехто з них був вбраний у медичні білі халати.



Серед мітингувальників були ті, кого не влаштовують цілком конкретні ініціативи запропонованої виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я Уляною Супрун реформи. Скажімо, лікар швидкої медичної допомоги Києва Сергій Румянцев проти запровадження парамедиків.

«У нас є система, ми працюємо високоспеціалізовано. У нас бригади майже творять дива», – сказав медик.

Проте не всі з активістів могли сформулювати чітко свої зауваження.

«Ну, медична реформа погіршить медичне обслуговування», – каже один із учасників акції Микола Баль.

Серед мітингувальників були й ті, хто підтримує реформу, проте приїхав просити вищої зарплати.

«Щоб нас цінували як людей, не принижували такою заробітною платою – дві з половиною тисячі гривень. Я за реформи, хай ухвалюють», – сказала Вікторія Олексюк, яка працює в Кіровоградській обласній лікарні.

За організацію мітингу відповідала профспілка медиків. Її очільниця Вікторія Коваль озвучила вимоги: призначити міністра охорони здоров'я, погасити заборгованості медпрацівникам, враховувати думку медиків при реформуванні, збільшити обсяг медичної субвенції та встановити медикам надбавки до зарплат за престижність праці.

Заборгованості медикам виплатять, обіцяє уряд

Частину мітингувальників їхнє керівництво примусово відправило на мітинг, обурювалась у понеділок Уляна Супрун у Facebook.

«Всі люди, які приїхали – це медики, тому що це Міністерство охорони здоров’я довело галузь до крайнощів», – прокоментувала слова Супрун голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

Власне, якраз запропонована реформа, що відповідає сучасним світовим практикам, і повинна вирішити проблеми, апелює Супрун.

А що стосується заборгованостей із заробітних плат – у МОЗ визнають, що така проблема існує.

Станом на 13 вересня 2017 року держава заборгувала медичним працівникам майже 82 мільйони гривень. Вже до кінця року ці гроші виплатять – про це після мітингу домовились профспілки і профільне міністерство. Уряд із цим погодився.

Супрун також додала, що медична реформа якраз і передбачає збільшення зарплат медикам, адже має на меті реформувати фінансування галузі: «гроші йтимуть за пацієнтом».

Atlantic Council назвав медичну реформу пріоритетом для України

Раніше жовтня медичну реформу навряд поставлять на друге читання, не на камеру коментують депутати у кулуарах Верховної Ради.

Позафракційний депутат Борислав Береза каже, що відповідний законопроект ще треба допрацювати. Його цікавить, хто, коли, за який кошт готуватиме сімейних лікарів, і чи дійсно це краща альтернатива профільним медикам.

«Реформа потрібна. І те, що розпочато діалог суспільний – це уже непогано. Але ця реформа відірвана від реальності», – каже Береза.

Він, однак, додає, що у парламенті є депутати, які критикуватимуть «реформу Супрун» у будь-якому вигляді, адже не хочуть, щоб руйнувались старі схеми в такій прибутковій сфері як охорона здоров’я.

Поки медики та депутати дискутують про те, яким чином вирішувати проблеми медицини, аналітичний портал Atlantic Council пише, що реформа цієї галузі має стати першим пріоритетом.

На думку Майкла Гетто, автора статті «Ключ до вирішення проблем України – не те, що ви думаєте», «реформа Супрун» цілком може зменшити корупцію в медицині і покращити життя пацієнтів, а опираються цьому ті, хто хоче і надалі «набивати кишені, а не лагодити зламану систему».