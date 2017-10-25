Коханівського посадили під домашній арешт

Лідерові «Добровольчого руху ОУН» Миколі Коханівському Святошинський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 20 грудня за місцем проживання у Києві.Окрім того, його зобов’язали здати закордонний і внутрішній паспорти і носити електронний браслет.

Сам Микола Коханівський заявив про намір подавати апеляцію.

Раніше 24 жовтня Коханівського звільнили з-під варти в залі суду, коли збігли 72 години його затримання, але продовжив розгляд запобіжного заходу.

Святошинський райсуд Києва вже третій день розглядає справу про обрання запобіжного заходу для лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського, що був затриманий через інцидент зі стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час його сутички з іншою особою 21 жовтня в Києві. Він заперечує, що вчинив інкримінований йому злочин – його підозрюють у хуліганстві з застосуванням зброї.

Обвинувачення наполягало на двомісячному арешті, тоді як захист пропонував віддати його на поруки. Про готовність поручитися за Коханівського вже заявили, зокрема, народні депутати від Радикальної партії Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько та Андрій Лозовий, а також Ігор Луценко із «Батьківщини».

Увечері 23 жовтня Святошинський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід. Суддя Іванна Миколаєць вирішила перенести засідання на 9:00 24 жовтня, але активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду і не дозволили вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

Уранці 24 жовтня спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду, почали відтісняти активістів і затримали кількадесят людей (за даними поліції – 32, а за даними активістів – 40 осіб). Поліція кваліфікує дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу: хуліганство і пошкодження майна.

Пізніше поліція Києва повідомила, що через протиправні дії у Святошинському районному суді слідчі Шевченківського управління поліції оголосили про підозру шістьом активним учасникам подій, п’ять осіб затримали.