Коханівського вивезли з суду до лікарні

Лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколу Коханівського вивезли зі Святошинського районного суду Києва, де йому обирали запобіжний захід, до лікарні.

Народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко повідомив, що лікарі попередньо обстежили Коханівського в залі суду.

«Було ухвалене рішення про те, що далі судове засідання не може продовжуватися, і необхідно повезти Коханівського і належним чином обстежити у лікарні швидкої допомоги. Це на лівому березі», – сказав Луценко.

За його словами, Коханівський може пересуватися «з труднощами, оскільки отримав сильно по голові». «Відповідно, зараз є небезпека, що взагалі може щось статися з крововиливом, тому лікарі в таких ситуаціях діють за протоколом. Необхідно обов'язково обстежити, щоб переконатися, що через півгодини він не втратить свідомість від крововиливу в голову», – зазначив Луценко.

«Швидку» з Коханівським супроводжує машина поліції. Суд оголосив перерву в засіданні з обрання йому міри запобіжного заходу до 15:00 на час обстеження в лікарні.

Коханівського затримали 21 жовтня у справі про стрілянину у Києві.

Увечері 23 жовтня Святошинський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід. Суддя Іванна Миколаєць ухвалила рішення перенести засідання на 9:00 24 жовтня, однак активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

Після сутички з правоохоронцями, яка обійшлася без потерпілих, активісти блокували приміщення за допомогою підручних засобів (столів, стільців).

За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ.

Вранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду, почали відтісняти активістів і затримали 30 людей.