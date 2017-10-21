Поліція встановлює обставини стрілянини у Києві з участю керівника добровольчого руху «ОУН» Коханівського

У столичному управлінні поліції 21 жовтня повідомили, що встановлюють обставини стрілянини у Києві з участю керівника добровольчого руху «ОУН» Миколи Коханівського.

«О 16:50 у чергову частину надійшла інформація, що неподалік станції метро «Академмістечко» відбувається бійка та чути постріли. На місце події терміново направлено наряди поліції. Попередньо встановлено, що там перебував Микола Коханівський з дружиною. У нього виник словесний конфлікт із невідомим, під час якого керівник добровольчого руху «ОУН» (імовірно, з пристрою для відстрілу гумових куль) зробив кілька пострілів у незнайомця», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, потерпілому надали допомогу на місці, у нього дотикові поранення у спину та ногу.

«На місці події у траві виявлено ПМР та стріляні гільзи калібру 9 міліметрів. На місці працює слідчо-оперативна група. Обох чоловіків доставлять в управління поліції для встановлення причин та обставин конфлікту», – додали в поліції.

На сторінці добровольчого руху «ОУН» у Facebook повідомили, що стався «збройний напад» на Коханівського, і що після лікарні відвезли до райвідділку.