Поліція почала розслідувати сутички в суді з обрання запобіжного заходу Коханівському

Поліція Києва повідомляє про відкриття кримінального провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна» у справі про сутички у Святошинському суді Києва, де обирали запобіжний захід лідерові «Добровольчого руху ОУН» Миколі Коханівському.

«Дії активістів, які забарикадувалися і пошкодили майно у залі засідань, кваліфікують за статтею 194 Кримінального кодексу України. За медичною допомогою ніхто не звертався. Вночі активісти, які відмовилися залишати зал засідань, у якому обирали міру запобіжного заходу Миколі Коханівському, при спробі вивести і посадити його в автозак почали застосовувати у бік правоохоронців сльозогінний газ, кидати вибухові пакети та меблі. У відповідь поліцейські теж застосували газ дратівливої дії. Після цього вибили вікна у приміщенні і таким чином потрапили у внутрішній двір», – йдеться в повідомленні поліції.

Як заявив керівник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, зараз ситуація під судом спокійна.

«Поліція забезпечує там порядок: ми унеможливили варіант вивезення підсудного і його можливої втечі з-під варти», – сказав він.

Про затримання активістів у поліції не повідомляють.

24 жовтня суд має поновити засідання з обрання запобіжного заходу Коханівському. Ввечері 23 жовтня не зміг обрати запобіжний захід лідерові «Добровольчого руху ОУН» і переніс засідання на ранок 24 жовтня.

Після того, як суддя Іванна Миколаєць ухвалила рішення перенести засідання, активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

​Уночі 24 жовтня, як стверджують депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Ігор Мосійчук, а також сам Микола Коханівський, спецпризначенці застосували сльозогінний газ та намагалися витиснути з приміщення присутніх у залі суду.

​Після нетривалої сутички, яка обійшлася без потерпілих, активісти заблокували за допомогою підручних засобів (столів, стільців) приміщення Святошинського районного суду, де відбувалися нічні події. На кадрах, знятих кореспондентом Радіо Свобода, видно розбите скло у спеціальному блоці, де під час судового засідання зазвичай перебуває затриманий.

Інцидент, унаслідок якого Коханівський опинився в ізоляторі тимчасового тримання, стався в другій половині дня 21 жовтня.

«О 16:50 у чергову частину надійшла інформація, що неподалік станції метро «Академмістечко» відбувається бійка та чути постріли. На місце події терміново направлено наряди поліції. Попередньо встановлено, що там перебував Микола Коханівський з дружиною. У нього виник словесний конфлікт із невідомим, під час якого керівник добровольчого руху «ОУН» (імовірно, з пристрою для відстрілу гумових куль) зробив кілька пострілів у незнайомця», – йшлося в повідомленні київської поліції.

На сторінці «Добровольчого руху ОУН» у Facebook повідомили, що стався «збройний напад» на Коханівського, і що після лікарні його відвезли до райвідділку.