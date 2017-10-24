Засідання з обрання запобіжного заходу Коханівському не поновилося

Святошинський районний суд Києва станом на 10:30 не розпочав перенесене на 9:00 24 жовтня засідання з обрання запобіжного заходу лідерові «Добровольчого руху ОУН» Миколі Коханівському.

Зранку активісти, що прийшли підтримати Коханівського, залишалися в залі, де провели всю ніч. Співробітники суду запропонували їм перейти в іншу залу для продовження слухання, але побачивши силовиків у тому приміщенні, активісти залишилися в забарикадованій ними самими залі.

Близько 10:30 правоохоронці встановили контроль над усією будівлею суду.

Уночі 24 жовтня, як стверджують депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Ігор Мосійчук, а також сам Микола Коханівський, спецпризначенці застосували сльозогінний газ та намагалися витиснути з приміщення присутніх у залі суду.

Інцидент, унаслідок якого Коханівський опинився в ізоляторі тимчасового тримання, стався в другій половині дня 21 жовтня.

«О 16:50 у чергову частину надійшла інформація, що неподалік станції метро «Академмістечко» відбувається бійка та чути постріли. На місце події терміново направлено наряди поліції. Попередньо встановлено, що там перебував Микола Коханівський з дружиною. У нього виник словесний конфлікт із невідомим, під час якого керівник добровольчого руху «ОУН» (імовірно, з пристрою для відстрілу гумових куль) зробив кілька пострілів у незнайомця», – йшлося в повідомленні київської поліції.

На сторінці «Добровольчого руху ОУН» у Facebook повідомили, що стався «збройний напад» на Коханівського, і що після лікарні його відвезли до райвідділку.