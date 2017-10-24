Святошинський райсуд Києва не зміг обрати запобіжний захід Коханівському

Святошинський районний суд Києва ввечері 23 жовтня не зміг обрати запобіжний захід лідерові «Добровольчого руху ОУН» Миколі Коханівському. Суддя Іванна Миколаєць ухвалила рішення перенести засідання на 9:00 24 жовтня, активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

Уночі 24 жовтня, як стверджують депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Ігор Мосійчук, а також сам Микола Коханівський, спецпризначенці застосували сльозогінний газ та намагалися витиснути з приміщення присутніх у залі суду.

Після нетривалої сутички, яка обійшлася без потерпілих, активісти заблокували за допомогою підручних засобів (столів, стільців) приміщення Святошинського районного суду, де відбувалися нічні події. На кадрах, знятих кореспондентом Радіо Свобода, видно розбите скло у спеціальному блоці, де під час судового засідання зазвичай перебуває затриманий.

Офіційних коментарів поліції щодо нічних подій наразі немає.

Інцидент, унаслідок якого Коханівський опинився в ізоляторі тимчасового тримання, стався в другій половині дня 21 жовтня.

«О 16:50 у чергову частину надійшла інформація, що неподалік станції метро «Академмістечко» відбувається бійка та чути постріли. На місце події терміново направлено наряди поліції. Попередньо встановлено, що там перебував Микола Коханівський з дружиною. У нього виник словесний конфлікт із невідомим, під час якого керівник добровольчого руху «ОУН» (імовірно, з пристрою для відстрілу гумових куль) зробив кілька пострілів у незнайомця», – йшлося в повідомленні київської поліції.

На сторінці «Добровольчого руху ОУН» у Facebook повідомили, що стався «збройний напад» на Коханівського, і що після лікарні його відвезли до райвідділку.